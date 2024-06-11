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Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Думал, Воробьёв перейдёт в «Динамо» эксклюзив

11 Июня 2024 • 01:20 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о переходе 26-летнего нападающего Дмитрия Воробьёва из «Оренбурга» в «Локомотив» из Москвы.

- Из того, что я видел, Воробьёв мне понравился. Есть у него хорошие качества нападающего. Я почему-то думал, что он перейдёт в «Динамо». Как у Воробьёва сложится в «Локомотиве», зависит от его мотивации и желания играть в футбол. Трудно говорить в этом плане о современных футболистах. А так Воробьёв интересный очень, – заключил Чугунов.

Контракт Дмитрия Воробьёва с «Локомотивом» рассчитан на три года.

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Локомотив Москва Дмитрий Воробьёв Александр Чугунов ещё теги
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