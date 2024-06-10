Защитник питерского «Зенита» Арсен Адамов в сезоне грядущем будет защищать цвета грозненского «Ахмата». Такой информацией в своём телеграм-канале делится инсайдер Иван Карпов.

24-летний универсальный защитник будет играть в клубе из столицы Чечни в рамках аренды, которая право выкупа не подразумевает.

Напомним, что минувший сезон Арсен провёл «Оренбурге». В составе южноуральского клуба футболист отыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось забить один гол и пропустить дважды.

Адамову 24 года, он является воспитанником клубной академии «Ахмата». В «Зените» оказался зимой 2022 года после того, как перешёл из «Урала».