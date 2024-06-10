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В «Химках» опровергли слух об уходе Талалаева

10 Июня 2024 • 22:14 Комментировать

Гендиректор подмосковных «Химок» Николай Оленёв опроверг вечерние слухи понедельника о том, что главный тренер клуба Андрей Талалаев уходит с поста.

«Не знаю, это какие-то слухи. Он в отпуске, новостей об его уходе нет у нас. Андрей Викторович остаётся главным тренером», - говорит Оленёв для Sport24.

Как добавил функционер, он не понимает, откуда появилась такая информация.

Напомним, ранее сообщалось, что Талалаев больше не будет тренировать «Химки», а его место займёт либо Владимир Слишкович, либо Сергей Игнашевич – ныне свободные специалисты. Была названа даже сумма, которую Талалаеву заплатят за оставление поста.

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Химки Андрей Талалаев Николай Оленев ещё теги
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