Туфан Садыгов – о Талалаеве: «Я не в курсе этой ситуации»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал самую громкую новость понедельника, связанную с его клубом. Сообщалось, что из коллектива уволен главный тренер основной команды – Андрей Талалаев.

«Я не в курсе этой ситуации. От вас узнаю эту информацию. Я таких решений принимать не могу, это делает руководство клуба», - сказал Садыгов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что по слухам заменить Талалаева в клубе должен либо Владимир Слишкович, либо Сергей Игнашевич. Оба тренера ныне свободны.

Ранее на весть отреагировал сам Талалаев. Тренер вывел команду в РПЛ по итогу сезона Мелбет-Первой лиги.