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«Крылья» предложили Горшкову новый контракт слухи

10 Июня 2024 • 21:43 Комментировать

Самарские «Крылья Советов» предложили своему защитнику, Юрию Горшкову новое трудовое соглашение.

По информации Sport24, самарский клуб сделал предложение для Горшкова по соглашению на улучшенных условиях, чем у того контракта, который действует сейчас.

Горшкову 25 лет. В минувшем сезоне он стал одним из самых ярких игроков своего клуба в своей линии, а также поражал ворота московского «Спартака». Его действующее трудовое соглашение с «Крыльями» рассчитано ещё на год – до лета 2025 года.

Сам же футболист в расцвете сил сыграл за свой коллектив в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и оформил два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Юрий Горшков
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