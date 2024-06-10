Самарские «Крылья Советов» предложили своему защитнику, Юрию Горшкову новое трудовое соглашение.

По информации Sport24, самарский клуб сделал предложение для Горшкова по соглашению на улучшенных условиях, чем у того контракта, который действует сейчас.

Горшкову 25 лет. В минувшем сезоне он стал одним из самых ярких игроков своего клуба в своей линии, а также поражал ворота московского «Спартака». Его действующее трудовое соглашение с «Крыльями» рассчитано ещё на год – до лета 2025 года.

Сам же футболист в расцвете сил сыграл за свой коллектив в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и оформил два ассиста.