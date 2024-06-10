Названа сумма, которую получит Талалаев после увольнения из «Химок»

10 июня появилась информация о том, что Андрей Талалаев больше не является наставником подмосковных «Химок».

По данным «Чемпионата», после расторжения контракта российский специалист получит от «Химок» компенсацию в размере 50 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Талалаев уволен из подмосковного клуба, а ему на замену рассматривается бывший тренер столичного «Спартака» Владимир Слишкович. Также была информация о кандидатуре Сергея Игнашевича.

Сам Талалаев сообщил, что сейчас находится в отпуске и о своём увольнении ничего не знает.

Напомним, «Химки» в прошлом сезоне заняли первое место и добыли путёвку в РПЛ.