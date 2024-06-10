Российский полузащитник Александр Ерохин может продолжить карьеру в «Зените».

Как стало известно порталу «РБ Спорт», руководство «сине-бело-голубых» планирует продлить трудовой договор с 34-летним футболистом на один сезон. Сообщается, что окончательное решение будет принято до конца текущей недели.

Ранее появилась информация, что в услугах Ерохина заинтересован «Краснодар».

Напомним, хавбек выступает за «Зенит» с 2017 года. В минувшей кампании он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил один мяч и стал автором трех забитых мячей.

Контракт Ерохина с «Зенитом» истекает в конце июня 2024 года.