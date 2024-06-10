В последние дни источники начали связывать сербского форварда Луку Йовича с питерским «Зенитом». Иван Цветкович, сербский журналист высказался о дальнейших планах нападающего в его клубе – «Милане». Этим летом «россонери» потеряли Оливье Жиру – возрастной форвард уехал в МЛС.

«Милан» хочет продлить контракт с ним. Он согласия или отказа не давал: ждёт развития событий. Он хотел бы стать основным нападающим после ухода Жиру. Также в его планах – надежда на повышение собственной стоимости после Евро», - говорит Цветкович для «Спорт-Экспресса».

Журналист добавил, что «Зенит» действительно заинтересован в Йовиче.

Ранее на вопрос о Йовиче ответили в руководстве чемпиона России.