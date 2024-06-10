Талалаев отреагировал на новость о своём увольнении из «Химок»

Андрей Талалаев, рулевой подмосковных «Химок», дал свой комментарий после появившейся новости о том, что он больше не является главным тренером команды.

10 июня в СМИ появилась информация, что «Химки» приняли решение уволить Талалева. Сообщалось, что экс-тренер столичного «Спартака» Владимир Слишкович является кандидатом на замену Андрею Талалаеву.

- Без комментариев. Я в отпуске, ничего не видел, - передаёт слова российского специалиста «Матч ТВ».

«Химки» в прошлом сезоне Первой лиги финишировали на первой строчке в таблице и обеспечили себе прямую путёвку в РПЛ.