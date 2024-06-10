Экс-наставник калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич может возглавить «Химки».

Ранее появилась информация, что Андрей Талалаев отправлен в отставку с должности главного тренера «Химок». Сообщалось, что клуб может возглавить Владимир Слишкович.

Как стало известно «Чемпионату», помимо Слишковича, «Химки» рассматривают кандидатуру Игнашевича, который довел «Балтику» до Суперфинала Кубка России – 2023/24. Напомним, что после поражения в решающем матче с «Зенитом» (1:2) Игнашевич объявил об уходе из клуба.

В новом сезоне подмосковные «Химки» выступят в Российской премьер-лиге.