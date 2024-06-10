Андрей Талалаев уволен с поста главного тренера подмосковных «Химок». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, причиной увольнения стало заявление Талалаева, в котором он сказал, что не собирается работать с футболистами, приглашенными в команду без его ведома.

Утверждается, что одним из кандидатов на пост главного тренера «Химок» является Владимир Слишкович, работавший ранее в «Спартаке».

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Химки» под руководством Талалаева вернулись в Российскую премьер-лигу, заняв первое место в Мелбет-Первой лиге.