Агент – о будущем Помазуна: «Для начала надо встретиться с Николичем»

Алексей Сафонов, агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна дал комментарий касаемо будущего своего клиента.

Напомним, что по итогу вылета «Урала» из РПЛ Помазун впервые за несколько лет точно не будет играть дальше за «шмелей» в рамках аренды. Принадлежат права на Илью его родному ЦСКА.

«Будет видно. Для начала надо встретиться с новым главным тренером. Понять, как он видит Помазуна. Если будет конкуренция за основу – одна история, но если Помазун будет вторым-третьим вратарем – совсем иная ситуация», - говорит Сафонов для «Спорт-Экспресса».

Напомним, на прошлой неделе «армейцев» официально возглавил Марко Николич. Серб сменил Владимира Федотова на посту.