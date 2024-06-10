Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент – о будущем Помазуна: «Для начала надо встретиться с Николичем»

10 Июня 2024 • 21:02 Комментировать

Алексей Сафонов, агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна дал комментарий касаемо будущего своего клиента.

Напомним, что по итогу вылета «Урала» из РПЛ Помазун впервые за несколько лет точно не будет играть дальше за «шмелей» в рамках аренды. Принадлежат права на Илью его родному ЦСКА.

«Будет видно. Для начала надо встретиться с новым главным тренером. Понять, как он видит Помазуна. Если будет конкуренция за основу – одна история, но если Помазун будет вторым-третьим вратарем – совсем иная ситуация», - говорит Сафонов для «Спорт-Экспресса».

Напомним, на прошлой неделе «армейцев» официально возглавил Марко Николич. Серб сменил Владимира Федотова на посту.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Сафонов Илья Помазун ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Генич покинул «Матч ТВ» Роналду не вышел, а Модрич зарешал: сборная Хорватии в гостях переиграла Португалию Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака» Мбаппе наконец-то перешёл в «Реал», а «Спартак» нового голкипера отыскал: главные трансферы и слухи недели Кроос назвал фаворита предстоящего Евро — 2024 Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Тренер клуба АПЛ приехал в «Реал» за Луниным Кейн эмоционально высказался после поражения сборной Англии Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном
«Реал» может потерять Беллингема Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Нервотрёпка без Криштиану Роналду: Португалия чуть не упустила победу над финнами, ведя со счётом 3:0 «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й
Спортивные новости
Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Норрис - второй Алькарас в пяти сетах победил Зверева и выиграл «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Июня
21:37 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма, которую получит Талалаев после увольнения из «Химок»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Ерохин может остаться в «Зените» слухи
21:32 · Россия. Премьер-лига
В Сербии рассказали о дальнейших планах Йовича слухи
21:31 · Россия. Премьер-лига
Талалаев отреагировал на новость о своём увольнении из «Химок»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич может заменить Талалаева в «Химках» слухи
21:04 · Россия. Премьер-лига
Талалаев уволен из «Химок» — клуб может возглавить Слишкович слухи
21:02 · Россия. Премьер-лига
Агент – о будущем Помазуна: «Для начала надо встретиться с Николичем»
20:58 · Россия. Премьер-лига
«Свой последний матч за «Спартак» Промес уже провёл» — Пономарёв
20:43 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Латышонок – очень хороший голкипер»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Кафанов ответил, почему «ПСЖ» выбрал Сафонова
19:58 · Россия. Премьер-лига
Рахимич стал спортивным директором боснийского «Железничара»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, в каком клубе Тюкавин начнёт новый сезон
19:54 · Россия. Премьер-лига
У «Краснодара» нет предложений по Сперцяну
19:49 · Россия. Премьер-лига
«Дженоа» рассматривает вариант трансфера Сперцяна слухи
19:23 · Россия. Премьер-лига
Глебов ответил, усилил бы Джикия «Ростов»
Все новости
Рекомендуем