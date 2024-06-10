«Свой последний матч за «Спартак» Промес уже провёл» — Пономарёв

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился комментарием о ситуации нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес действительно играл важную роль в игре «Спартака», но сейчас им надо забыть про него. Свой последний матч в РПЛ Квинси уже провел, он не вернется», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, 32-летний Промес продолжает находиться в ОАЭ и не может покидать пределы страны. Футболист может быть экстрадирован в Нидерланды, где приговорен к семи с половиной годам колонии.

Последний раз Промес выходил на поле в футболке «Спартаке» 9 декабря в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0).