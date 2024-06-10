Чанов: «Латышонок – очень хороший голкипер»

Вячеслав Чанов, в прошлом тренер вратарей ЦСКА, оценил игру голкипера «Балтики» Евгения Латышонка в прошлом сезоне.

Чанов отметил, что он запомнил прекрасный матч против «Спартака» в исполнении вратаря калининградской команды.

- Что он там вытворял! Очень хороший голкипер, мне он нравится. Другие говорят, что это был только единичный случай. Но я так не считаю, - цитирует экс-тренера ЦСКА Vprognoze.ru.

В прошлом сезоне 25-летний футболист сыграл в 28 матчах РПЛ, в которых смог отстоять «на ноль» в четырёх встречах. Его команда по итогам сезона вылетела в Первую лигу.