Кафанов ответил, почему «ПСЖ» выбрал Сафонова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о том, почему «ПСЖ» решил пригласить голкипера «Краснодара» Матвея Сафонов.

Специалист считает, что если Сафонов сможет себя проявить в «ПСЖ», то на других российских вратарей тоже обратят внимание.

«Почему Матвея пригласили? Он ногами хорошо играет», — заявил Кафанов RT на русском.

Кафанов признался, что не удивлен интересу к Сафонову, ведь вратарь провел свой лучший сезон в карьере.

В прошедшем сезоне Сафонов провел 30 матчей в рамках чемпионата России, в которых пропустил 27 голов и 11 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.