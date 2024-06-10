Рахимич стал спортивным директором боснийского «Железничара»

Бывший боснийский игрок московского ЦСКА Элвер Рахимич получил должность в футбольном клубе на своей родине. Он стал спортивным директором «Железничара» из столичного города Сараево. Об этом докладывает пресс-служба команды. Элвер подписал контракт на год с возможностью продления ещё на один.

Напомним, что экс-армеец завершил свою карьеру в 2014 году. После Элвер занимался тренерской работой в ЦСКА, в котором играл с 2001 по 2014 годы, а также был в тренерском штабе сборной Боснии и Герцеговины. Поэтому должность спортдира для Элвера – в новинку, ранее после карьеры он пробовал себя только в тренерстве.