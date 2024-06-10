Агент сообщил, в каком клубе Тюкавин начнёт новый сезон

Алексей Сафонов, агент форварда Константина Тюкавина, рассказал, за какой клуб будет играть футболист в следующем сезоне.

Напомним, контракт футболиста принадлежит столичному «Динамо». В прошлом сезоне нападающий сыграл в 38 матчах во всех соревнованиях, записал на свой счёт 17 голов и 10 раз ассистировал своим партнёрам. В СМИ ранее писали, что игроком интересуется мадридский «Атлетико».

- Костя начнет новый сезон в «Динамо», у него действующий контракт, - цитирует агента форварда «Матч ТВ».

Тюкавин является воспитанником «бело-голубых», его контракт с московской командой действует ещё четыре года.