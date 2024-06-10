У «Краснодара» нет предложений по Сперцяну

Известный агент Паулу Барбоза высказался о возможном отъезде армянского хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Насколько мне известно, конкретных предложений по Сперцяну пока нет, но интерес от европейских клубов существует. Все может быть», — приводит слова Барбозы «Спорт-Экспресс».

По словам агента, этим летом большие клубы не будут торопиться с выбором игроков, ведь скоро пройдет чемпионат Европы, после которого гранды будут принимать решения.

В минувшем сезоне 24-летний Сперцян появился на поле в 33 встречах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и оформил четыре ассиста.

Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Сперцяна в 20 миллионов евро.