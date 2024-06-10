Середняк итальянской Серии А, «Дженоа» может усилиться полузащитником «Краснодара» и сборной Армении Эдуардом Сперцяном.

Такой новостью делится «Спорт-Экспресс». По информации источника, позиция Эдуарда на поле – одна из приоритетных для усиления генуэзцев этим летом. Тем не менее, представители «Дженоа» пока не обращались к «быкам» по молодому игроку.

Отметим, что ранее другой клуб Серии А, римский «Лацио» также рассматривал вариант с подписанием Эдуарда, однако позже последовали новости о том, что клуб отказался от подобного усиления.

«Дженоа» завершил сезон на 11-м месте в таблице Серии А, у клуба набралось 49 баллов.