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Глебов ответил, усилил бы Джикия «Ростов»

10 Июня 2024 • 19:23 Комментировать

Данил Глебов, защищающий цвета донской команды, считает, что российский защитник Георгий Джикия усилил бы «Ростов».

- Он сильный опытный футболист. Конечно, он поможет, усилит нас, - передаёт слова полузащитника «Ростова» «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах Джикии, который ранее покинул столичный «Спартак», заинтересованы ряд российских клубов, включая «Локомотив» и «Ахмат».

В прошлом сезоне 30-летний футболист редко появлялся на поле. Всего в его активе 215 матчей за московский клуб, вместе со «Спартаком» он становился чемпионом России, выигрывал Кубок России и Суперкубок страны. Трансферная стоимость Джикии оценивается в 3,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Георгий Джикия Данил Глебов ещё теги
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