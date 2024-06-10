Глебов ответил, усилил бы Джикия «Ростов»

Данил Глебов, защищающий цвета донской команды, считает, что российский защитник Георгий Джикия усилил бы «Ростов».

- Он сильный опытный футболист. Конечно, он поможет, усилит нас, - передаёт слова полузащитника «Ростова» «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах Джикии, который ранее покинул столичный «Спартак», заинтересованы ряд российских клубов, включая «Локомотив» и «Ахмат».

В прошлом сезоне 30-летний футболист редко появлялся на поле. Всего в его активе 215 матчей за московский клуб, вместе со «Спартаком» он становился чемпионом России, выигрывал Кубок России и Суперкубок страны. Трансферная стоимость Джикии оценивается в 3,5 млн евро.