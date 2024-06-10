Ринат Билялетдинов: «Локомотиву» нужен ещё один форвард»

Ринат Билялетдинов, российский футбольный тренер отреагировал на официальный трансфер понедельника. Форвард Дмитрий Воробьёв сменил «Оренбург» на столичный «Локомотив».

По мнению тренера, «железнодорожникам» необходим ещё один форвард в обойму, так как травмы и дисквалификации могут сделать выбор на позиции форварда в «Локо» скудным.

«Конечно, можно пойти в сезон и с двумя форвардами — с Сулеймановым и Воробьёвым, но, если будут травмы, дисквалификации - сразу начнутся проблемы. Третий на острие не помешал бы», - говорит Билялетдинов для Legalbet.

Больше подробностей о переходе Воробьёва в новый клуб – здесь.