Карпукас: «Баринов мне - старший брат»

Артём Карпукас, опорный полузащитник московского «Локомотива» высказался о своём более опытном коллеге по позиции – Дмитрии Баринове. Вместе они делят центр поля «железнодорожников».

«Он мне очень помогает на поле. Дима проделывает огромный объем работы, что мне всегда на руку играет. Иногда я даже могу передохнуть, он везде за меня успевает. словно для меня старший брат», - говорит Карпукас для Metaratings. Как добавил Артём, рядом с Бариновым он чувствует себя на поле гораздо увереннее.

Ранее Карпукас рассказал, почему на грядущем чемпионате Европы по футболу он будет поддерживать команду Албании.