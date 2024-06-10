Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 26-летнего полузащитника Дмитрия Воробьёва из «Оренбурга» в московский «Локомотив».

- Пацан трудится, пацан работает. Приносил пользу «Оренбургу», где был капитаном команды. «Локомотив» для него шаг вперёд. От такого предложения многие бы не отказались. Считаю, так и должно быть, это закономерность. Человек трудится и работает – отсюда и интерес больших клубов, – сказал Шипицин.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Воробьёв провёл за «Оренбург» 24 матча и забил 8 мячей. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан на 3 года.