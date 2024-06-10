Рианчо считает, что на замену Промесу «Спартаку» придётся выложить 15-20 млн евро

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о ситуации с нападающим «красно-белых» Квинси Промесом.

По мнению специалиста, Промес был лучшим футболистом Российской премьер-лиги.

«Чтобы его заменить, «красно-белые» должны купить футболиста, который сразу же будет претендовать на звание сильнейшего игрока Лиги», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Испанец считает, что на такого игрока «Спартаку» придется потратить примерно 15-20 миллионов евро.

32-летний Промес продолжает оставаться в ОАЭ в ожидании суда. Футболисту грозит экстрадиция в Нидерланды, где он приговорен к тюремному заключению.