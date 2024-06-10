Черников: «Очень рад подписать новый контракт с родным клубом»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников прокомментировал продление контракта с кубанским клубом.

«Я очень рад и счастлив подписать новый контракт с родным клубом. Хочу поблагодарить руководство за доверие. Я, в свою очередь, постараюсь всегда отдаваться по максимуму и выкладываться на поле на все сто процентов», — приводит слова Черникова пресс-служба «быков».

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист продлил трудовое соглашение с клубом до 2029 года.

В сезоне-2023/24 Черников появился на поле в 34 играх во всех турнирах и стал автором одного забитого мяча.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет пять миллионов евро.