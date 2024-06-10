«Рубин» всё ещё не предложил Рыбусу новый контракт

Казанский «Рубин» по-прежнему не предложил опытному польскому защитнику Мацею Рыбусу новое трудовое соглашение. Такой новостью поделился агент Мацея Роман Орещук.

«Как только выйдет из отпуска команда — будем разговаривать, нужны ли мы. «Рубин» не предложил новый контракт. Я их прекрасно понимаю. Значит, с кем‑то ведут переговоры», - размышляет Орещук для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Рыбус долгое время играл под руководством Рахимова в «Ахмате». В сезоне минувшем Мацей много пропустил по состоянию здоровья и набрал в актив лишь восемь матчей во всех турнирах, в них он по разу забил и отметился ассистом. Сейчас легионеру 34 года.