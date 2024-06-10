Наумов: «Локомотив» взял Воробьёва не для стартового состава

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о переходе форварда Дмитрия Воробьёва в стан «железнодорожников».

10 июня пресс-служба «красно-зеленых» сообщила о трансфере 26-летнего футболиста из «Оренбурга».

По мнению специалиста, «Локомотив» подписал Воробьёва только для ротации.

«Мне кажется, что его квалификация пока не соответствует стартовому составу «железнодорожников», — цитирует Наумова Vprognoze.

В минувшей кампании 26-летний Воробьёв появился на поле в 31 матче с учетом всех турниров, стал автором восьми забитых мячей и записал на свой счет один ассист.