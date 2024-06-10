Карпукас рассказал, почему на Евро-2024 поддержит сборную Албании

Илья Карпукас, опорник столичного «Локомотива» рассказал о командах, за которые будет болеть на чемпионате Европы по футболу, что стартует в Германии в эту пятницу.

«Буду смотреть и переживать за Албанию, за нашего Марио Митая. А так, вообще переживаю всегда за сборную Испании», - делится Илья с порталом Metaratings.

Напомним, что албанцам предстоит настоящее испытание. В квартете В балканцы сыграют со сборными Италии и Испании, а также с самой топовой балканской командой в последние годы – сборной Хорватии. Это будет лишь второй выход албанской сборной на чемпионат Европы в истории команды этой маленькой европейской страны.