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Черников подписал долгосрочный контракт с «Краснодаром» официально

10 Июня 2024 • 17:31 Комментировать

Полузащитник Александр Черников продлил трудовой договор с «Краснодаром». Об этом кубанский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Мы очень рады сообщить вам прекрасную новость: у Александра Черникова новый пятилетний контракт с «Краснодаром», — написала пресс-служба «быков».

24-летний Черников является воспитанником «Краснодара». За основную команду он выступает с 2021 года.

В минувшем сезоне хавбек появился на поле в 34 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

По итогам чемпионата России – 2023/24 «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Черников
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