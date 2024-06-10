Полузащитник Александр Черников продлил трудовой договор с «Краснодаром». Об этом кубанский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Мы очень рады сообщить вам прекрасную новость: у Александра Черникова новый пятилетний контракт с «Краснодаром», — написала пресс-служба «быков».

24-летний Черников является воспитанником «Краснодара». За основную команду он выступает с 2021 года.

В минувшем сезоне хавбек появился на поле в 34 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

По итогам чемпионата России – 2023/24 «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков.