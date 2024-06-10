Агент: «Коновалов готов перейти в «Спартак» на роль любого вратаря»

Агент Станислав Станиславский, представляющий интересы воспитанника «Спартака» Ивана Коновалова, высказался о возможном возвращении игрока в стан «красно-белых».

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры с 29-летним футболистом, однако позже информация была опровергнута.

«У Ивана есть мечта выиграть трофей вместе с клубом, в котором он начинал. В «Спартак» Иван готов перейти на роль любого вратаря», — приводит слова Станиславского Metaratings.

Агент отметил, что Коновалов знает несколько языков, это позволит ему лучше контактировать с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.