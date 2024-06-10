Вратарь Коновалов рассказал, хотел бы он оказаться в «Спартаке»

Бывший вратарь «Балтики» Иван Коновалов высказался о возможном переходе в «Спартак».

Ранее сообщалось, что «красно-белые» ведут переговоры с 29-летним футболистом.

«Было бы мне интересно перейти в «Спартак»? Конечно, интересно. Это великий клуб с великой историей, всегда надо быть готовым к своему шансу», — приводит слова Коновалова Metaratings.

Последним клубом Коновалова была «Балтика», которую он покинул в начале июня. Стоит сказать, что за полгода в команде вратарь не провел ни одного матча.

Минувший розыгрыш чемпионата России «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице.