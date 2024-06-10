«Лацио» отказался от подписания Сперцяна

«Лацио» решил не подписывать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Cittaceleste.

Отмечается, что итальянский клуб хотел бы сосредоточиться на подписании недорогих игроков.

В прошедшем сезоне 24-летний Сперцян провёл за «Краснодар» 33 матча, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении, чей контракт с клубом рассчитан до 2026 года, в 20 миллионов евро.

Минувший сезон «Лацио» завершил на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии и примет участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.