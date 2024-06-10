Столичный «Локомотив» посредством официальных медиаресурсов назвал лучшего игрока прошедшего мая. Им стал форвард «железнодорожников» Тимур Сулейманов.

Как прокомментировали в пресс-службе команды, Тимур играл в стартовом составе в рамках каждого из прошедших матчей мая. Также форвард оформил в них три гола – два в ворота «Факела» и один в ворота «Балтики», а ещё отметился ассистом.

Суммарно в 38 матчах Сулейманов в рамках сезона забил 13 голов, восемь – в РПЛ, а ещё пять – в Кубке России. В «Локо» он оказался прошлым летом, перейдя из «Пари НН». Форварду 24 года, он является воспитанником клубной академии «Локо».