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Балахнин: «Уход Карпина из сборной пойдёт на пользу «Ростову»

10 Июня 2024 • 16:51 Комментировать

Известный российский тренер Сергей Балахнин высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста наставника сборной России.

Напомним, контракт Карпина с РФС рассчитан до 31 июля. По мнению Балахнина, возможный уход Карпина пойдёт на пользу «Ростову», где специалист также работает.

«Ростову» точно пойдёт на пользу. В любом случае будет плюс. Когда бывают «окна» для сборной, его нет с командой. Конечно, он меньше уделяет внимания отработке каких-то вещей», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Минувший сезон «Ростов» Карпина завершил на седьмом месте в турнирной таблице. Южан тренер возглавляет с марта 2022 года.

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