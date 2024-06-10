Балахнин: «Уход Карпина из сборной пойдёт на пользу «Ростову»

Известный российский тренер Сергей Балахнин высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста наставника сборной России.

Напомним, контракт Карпина с РФС рассчитан до 31 июля. По мнению Балахнина, возможный уход Карпина пойдёт на пользу «Ростову», где специалист также работает.

«Ростову» точно пойдёт на пользу. В любом случае будет плюс. Когда бывают «окна» для сборной, его нет с командой. Конечно, он меньше уделяет внимания отработке каких-то вещей», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Минувший сезон «Ростов» Карпина завершил на седьмом месте в турнирной таблице. Южан тренер возглавляет с марта 2022 года.