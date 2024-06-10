Российский вратарь Александр Селихов не покинет московский «Спартак». Об этом сообщает телеграм-канал «КБ Телега | Никитин».

По сведениям источника, «Спартак» не планирует приглашать экс-вратаря «Балтики» Ивана Коновалова, о чем говорилось ранее.

Сообщается, что «красно-белые» начнут готовиться к новому сезону с Александром Максименко и Александром Селиховым. При этом отмечается, что клуб ищет варианты для Ильи Свинова, который больше не хочет быть третьим вратарем.

По итогам прошлого сезона «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков в 30 турах.