Крайний защитник Эли Даса продлил трудовой договор с московским «Динамо». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «бело-голубых».

«У израильтянина активировалась опция продления контракта на сезон-2024/25. Работаем дальше, Эли», — написала пресс-служба клуба.

Напомним, 31-летний футболист выступает за «Динамо» с 2022 года. В минувшем сезоне Даса принял участие в 22 встречах во всех турнирах и стал автором двух результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Дасы составляет полтора миллиона евро.

По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло третье место в РПЛ, набрав 56 очков.