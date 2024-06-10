Угаров назвал клубы, которые смогут составить конкуренцию «Зениту»

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров назвал главных конкурентов петербургского клуба в следующем розыгрыше чемпионата России.

Эксперт выделил «Спартак» и ЦСКА, отметив, что их новые сербские тренеры Деян Станкович и Марко Николич сделают всё возможное, чтобы зарекомендовать себя в своих клубах и РПЛ.

«Я думаю, в следующем сезоне самую большую конкуренцию «Зениту» составят «Спартак» и ЦСКА», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» является победителем шести последних розыгрышей чемпионата России подряд. «Спартак» в последний раз завоёвывал чемпионский титул в 2017 году, а ЦСКА — в 2016.