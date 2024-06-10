Тедеев признался, что мечтает выиграть РПЛ с «Акроном»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев рассказал о своей мечте.

«Я бы очень хотел добиться чемпионства с «Акроном», теперь мечтаю об этом», — заявил Тедеев «Матч ТВ».

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Акрон» финишировал на третьей позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги и получил право на участие в стыковых матчах. В двухраундовом противостоянии «Акрон» одолел екатеринбургский «Урал» и впервые в истории вышел в Российскую премьер-лигу.

Напомним, действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит», который выиграл последние шесть розыгрышей.