Мостовой: «Такие люди, как Абаскаль, занимают наши рабочие места и зарабатывают деньги»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о своей тренерской карьере.

Напомним, в августе прошлого года 55-летний Мостовой приступил к обучению на тренерскую лицензию.

«Допускаю, что могу завершить тренерскую карьеру, не попав ни в один профессиональный клуб. Естественно мне будет обидно. Такие люди, как Абаскаль, занимают наши рабочие места и зарабатывают деньги», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Отметим, что во времена своей футбольной карьеры Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Алавес», «Бенфику», «Страсбург» и «Кан». Также на счету прославленного полузащитника 50 матчей в футболке сборной России.