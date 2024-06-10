Тюкавин: «Считаю ли я себя лучшим игроком РПЛ? Если признали лучшим, наверное, всё так и есть»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своей игре в прошедшем сезоне.

Напомним, Тюкавин был признал лучшим игроком прошедшего розыгрыша чемпионата России, по итогам которого «бело-голубые» смогли завоевать бронзовые медали.

«Считаю ли я себя лучшим игроком РПЛ на данный момент? Если признали лучшим, наверное, всё так и есть. Во мне это, конечно, ничего не меняет», — цитирует Тюкавина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 21-летний нападающий провёл за «Динамо» 38 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 16 миллионов евро.