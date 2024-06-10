Гладилин не верит, что «Спартак» собирается подписать Беленова

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию об интересе московского клуба к вратарю «Факела» Александру Беленову.

По мнению эксперта, смысла в подписании 37-летнего Беленова для «Спартака» нет никакого.

«Это какой-то вброс. Зачем это нужно «Спартаку»? Ему уже 37 лет, ну какой смысл «Спартаку» покупать такого возрастного голкипера? В команде есть Максименко, Селихов и Свинов», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Беленов провёл за «Факел» 25 матчей, в которых пропустил 24 гола и в 10 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.