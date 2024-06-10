Бывший вратарь «Балтики» Иван Коновалов может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

Как стало известно Legalbet, агент 29-летнего голкипера ведет переговоры со «Спартаком». Об этом источнику рассказал сам представитель Коновалова.

Коновалов выступал за «Балтику» с января 2024 года. За это время он ни разу не вышел на поле. 4 июня калининградский клуб сообщил о прекращении сотрудничества с футболистом.

Напомним, по итогам чемпионата России – 2023/24 «Балтика» заняла предпоследнее место и вылетела в Мелбет-Первую лигу. «Спартак» финишировал пятым.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Коновалова в 200 тысяч евро.