Угаров считает, что «Зенит» не нуждается в усилении состава

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров считает, что петербургский клуб не нуждается в усилении состава в летнее трансферное окно.

Напомним, в прошедшем сезоне «сине-бело-голубые» выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

«Не знаю, зачем «Зениту» сейчас новые футболисты. Команда стала чемпионом, забила много голов, Кассьерра — лучший бомбардир РПЛ с 21 мячом. И в этой ситуации что-то менять?» — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» является победителем шести последних розыгрышей РПЛ подряд. До этого чемпионами становились московские «Локомотив» и «Спартак».