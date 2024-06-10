Колыванов: «В карьерах Кокорина и Смолова есть недосказанность»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о карьерах нападающих Фёдора Смолова и Александра Кокорина, вместе выступавших за московский клуб.

По мнению эксперта, карьеры обоих этих игроков могли сложиться намного удачнее.

«В карьерах Кокорина и Смолова есть недосказанность. Оба могли лучше реализовать свой потенциал. Я тренировал и Кокорина, и Смолова в молодёжной сборной, поэтому прекрасно знаю, какого таланта это игроки», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 34-летний Смолов провёл за «Динамо» 34 игры, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. На счету 33-летнего Кокорина девять мячей и два ассиста в 32 матчах за кипрский «Арис».