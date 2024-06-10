Гранат: «Гарре — явное усиление для «Краснодара»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к нападающему «Крыльев Советов» Бенхамину Гарре.

Эксперт отметил, что Гарре — лидер «Крыльев Советов», поэтому его уход станет для самарской команды серьёзной потерей.

«Это явное усиление для «Краснодара». Он должен чувствовать себя лидером в такой команде, а в «Краснодаре» это будет тяжело. Класс игроков выше, чем в «Крыльях» и задачи перед клубом другие», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Ранее агент Гарре исключил переход своего клиента в «Краснодар».

В минувшем сезоне аргентинский вингер провёл за «Крылья Советов» 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.