Карпукас: «Находиться в сборной — высшее достижение»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас высказался о роли национальной команды в условиях невозможности принять участие в международных турнирах.

Напомним, 7 июня сборная России уверенно обыграла команду Беларуси в товарищеском матче со счётом 4:0.

«Я считаю, что сборная России нужна как для футболистов, так и для болельщиков. У игроков есть стимул попасть в сборную, болельщики следят, всем интересны матчи национальной команды. Для нас находиться здесь — высшее достижение», — приводит слова Карпукаса Metaratings.

В прошедшем сезоне 21-летний Карпукас провёл за «Локомотив» 30 матчей, в которых забил один гол.