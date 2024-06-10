Агент Гарре рассказал, возможен ли переход аргентинского футболиста в «Краснодар»

Эмилио Чемпион, агент нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, высказался о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».

Ранее об интересе «быков» к аргентинскому футболисту сообщал журналист Иван Карпов.

«Возможен ли переход Бенхамина в «Краснодар»? Нет», — цитирует агента «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Гарре провёл в составе «Крыльев Советов» 25 матчей, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 8 миллионов евро.

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице, опередив девятые «Крылья Советов» на 15 очков.