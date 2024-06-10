Смородская: «Пока усиления в трансфере Воробьёва я не вижу»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о переходе в московский клуб экс-нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва.

Смородская призналась, что не считает подписание Воробьёва усилением для московской команды.

«Пока особого усиления я в нём не вижу. Лучше ли он Дзюбы? Здесь много моментов: какую роль играет Дзюба как нападающий, какую — Воробьёв, кому сколько лет и так далее. Это совершенно разные футболисты», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 26-летний Воробьёв провёл за «Оренбург» 31 матч, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.