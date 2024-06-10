Появилась информация о трансферных планах московского «Спартака» этим летом.

Ранее сообщалось, что российский клуб предложил 25 миллионов за нападающего «Фламенго» Педро Абреу.

По сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» не рассматривает возможность покупки нападающего в ближайшее трансферное окно. Поиски нового форварда могут начаться лишь в том случае, если команду покинет Александр Соболев.

Напомним, в услугах 27-летнего голеадора заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

В минувшем сезоне Соболев провел 34 матча во всех турнирах, забил десять мячей и записал на свой счет девять ассистов.