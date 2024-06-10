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Во Франции считают, что Сафонов может стать провальным трансфером для «ПСЖ»

10 Июня 2024 • 14:12 Комментировать (1)

Журналист L’Equipe «ПСЖ» Арно Эрман поделился комментарием о предстоящем переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«В Париже я помню Семака и Яновского. Хорошие ребята, но им было сложно акклиматизироваться во Франции. Сафонов может стать таким же провальным трансфером для «ПСЖ», как и они», — приводил слова Эрмана Sport24.

Ранее сообщалось, что Сафонову запретили покидать страну из-за неуплаты налогов. При этом отмечалось, что «ПСЖ» не изменил свою позицию и все еще хочет подписать россиянина.

В минувшем сезоне 25-летний вратарь провел 30 матчей в РПЛ и 11 раз сыграл «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Семак ПСЖ Игорь Яновский Матвей Сафонов Арно Эрман ещё теги
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superzina
10 Июня 2024 в 14:44
Журналист L’Equipe «ПСЖ» Арно Эрман :
«В Париже я помню Семака и Яновского.
Хорошие ребята, но им было сложно акклиматизироваться во Франции.
Они были провальнымы трансферами для «ПСЖ»
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