Во Франции считают, что Сафонов может стать провальным трансфером для «ПСЖ»

Журналист L’Equipe «ПСЖ» Арно Эрман поделился комментарием о предстоящем переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«В Париже я помню Семака и Яновского. Хорошие ребята, но им было сложно акклиматизироваться во Франции. Сафонов может стать таким же провальным трансфером для «ПСЖ», как и они», — приводил слова Эрмана Sport24.

Ранее сообщалось, что Сафонову запретили покидать страну из-за неуплаты налогов. При этом отмечалось, что «ПСЖ» не изменил свою позицию и все еще хочет подписать россиянина.

В минувшем сезоне 25-летний вратарь провел 30 матчей в РПЛ и 11 раз сыграл «на ноль».